На виборах ПППУ планує ввійти в список Партії регіонів

Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) на позачергових виборах у Верховну Раду може підтримати Партію регіонів і поповнити її виборчий список представниками своєї політичної сили.

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН керівник секретаріату ПППУ, народний депутат V скликання Лев ГНАТЕНКО, варіант підтримки на виборах Партії регіонів буде розглянуто на з`їзді партії 4 серпня (на 4 серпня заплановано також з`їзд Партії регіонів - УНІАН), і, на його думку, цілком може бути схвалений.

«Підтримка Партії регіонів – цілком ймовірний варіант. Принаймні, я особисто виступаю за», - заявив Л.ГНАТЕНКО, зазначивши, що варіант підтримки «Нашої України» виключається, оскільки ця політична сила продемонструвала розходження слів і справ.

Відповідаючи на запитання про можливість входження представників ПППУ у виборчий список Партії регіонів, Л.ГНАТЕНКО сказав: «Якщо нам виявлять таку високу довіру – то так».

Разом з цим Л.ГНАТЕНКО виключив ймовірність саморозпуску ПППУ. «Це абсолютно виключено», - підкреслив він.

Також, за інформацією керівника секретаріату партії, офіційного документа від Вищого адміністративно суду України про відмову ПППУ в касаційному оскарженні ухвали Київського апеляційного адміністративного суду про “обнулення” списків “Нашої України” в апарат партії ще не надходило, проте, на днях керівництво ПППУ планує зібратися, щоб проаналізувати ситуацію, що склалася з судовими розглядами з цього питання, і прийняти рішення про подальші дії. «Ми зберемося і обговоримо, чи варто взагалі з цією судовою системою зв`язуватися», - зазначив Л.ГНАТЕНКО, підкресливши, що це не означає, що партія припиняє відстоювати свої права, як члена блоку “Наша Україна”.