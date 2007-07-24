Центрвиборчком запасається папером

Першу партію спецпаперу, з якого будуть виготовлені бюлетені для парламентських виборів, привезуть до Києва до кінця тижня.

Центрвиборчком підписав контракт зі шведською компанією MAP Ukraine про постачання 470 тонн спеціального паперу для виготовлення бюлетенів, які використовуватимуться на осінніх виборах. Як повідомляє Дело, угоду скріпили підписами минулої середи і вже минулого четверга на заводі у Великій Британії почалося виробництво паперу. На цьому тижні до України прибуде перша партія товару вагою в 50 тонн.

За словами директора-управителя українського представництва компанії MAP Ukraine Дмитра Демідова, як і на минулих парламентських виборах, генпідрядником Центральної виборчої комісії виступає поліграфкомбінат «Україна», субпідрядником — Map Ukraine. Останній повинен забезпечити постачання спецпаперу, а поліграфічний комбінат — виготовити бюлетені і доставити їх в регіони. Керівник Map Ukraine запевняє, що всі постачання будуть виконані вчасно — до 1 вересня.

Як повідомили в прес-службі Центрвиборчкому, під час парламентських виборів 2006 року на виготовлення бюлетенів пішло близько двох місяців. У зв`язку з цим деякі політики з коаліційного табору прогнозували, що ЦВК не встигне виготовити бюлетені до 30 вересня, дня голосування, і вибори будуть зірвані. Заступник керівника секретаріату ЦВК Сергій Суярко запевнив, що ці побоювання безпідставні.

За непідтвердженими даними, вартість робіт з виробництва спецпаперу складе приблизно 1,5 мільйона євро. Спецпапір для бюлетенів виготовляється в строго певному об`ємі і не може використовуватися ні в іншій країні, ні в Україні на наступних виборах.