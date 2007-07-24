Каденюк кинув Литвина заради Януковича

Першого космонавта незалежної України, буковинця Леоніда КАДЕНЮКА на конференції Чернівецької обласної організації Партії регіонів обрано делегатом партійного з’їзду від Буковини. Про це повідомив на прес-конференції народний депутат, голова Чернівецької облорганізації Партії регіонів Микола РОМАНЮК, зазначивши, що Л.КАДЕНЮК, нині не є членом НДП, і входить до Політради Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, М.РОМАНЮК не зміг відповісти, чи буде прізвище космонавта у виборчому списку. Разом із тим, він заявив, що, на його думку, «Леонід КАДЕНЮК високо підніс імідж України у світі» та ефективно працював як народний депутат парламенту попереднього скликання у своєму окрузі на Буковині.

***Л.КАДЕНЮК був обраний народним депутатом Верховної Ради України у 2002 році у тодішньому 205-му Хотинському мажоритарному виборчому окрузі Чернівецької області. На час обрання він був членом НДП і представляв блок «За Єдину Україну», лідером якої був Володимир ЛИТВИН. У 2006 році він балотувався до парламенту у першій п’ятірці Блоку Литвина.