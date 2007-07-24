Каденюк кинув Литвина заради Януковича
Космонавта обрано делегатом з’їзду ПР від Буковини
Першого космонавта незалежної України, буковинця Леоніда КАДЕНЮКА на конференції Чернівецької обласної організації Партії регіонів обрано делегатом партійного з’їзду від Буковини. Про це повідомив на прес-конференції народний депутат, голова Чернівецької облорганізації Партії регіонів Микола РОМАНЮК, зазначивши, що Л.КАДЕНЮК, нині не є членом НДП, і входить до Політради Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, водночас, М.РОМАНЮК не зміг відповісти, чи буде прізвище космонавта у виборчому списку. Разом із тим, він заявив, що, на його думку, «Леонід КАДЕНЮК високо підніс імідж України у світі» та ефективно працював як народний депутат парламенту попереднього скликання у своєму окрузі на Буковині.
***Л.КАДЕНЮК був обраний народним депутатом Верховної Ради України у 2002 році у тодішньому 205-му Хотинському мажоритарному виборчому окрузі Чернівецької області. На час обрання він був членом НДП і представляв блок «За Єдину Україну», лідером якої був Володимир ЛИТВИН. У 2006 році він балотувався до парламенту у першій п’ятірці Блоку Литвина.