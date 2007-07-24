Янукович переправив Шуфрича в іншу зону лиха

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ за дорученням прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА терміново вилетів з місця надзвичайної ситуації у Львівській області на Волинь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у смт Турійськ Волинськї області Н.ШУФРИЧ проведе засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На Волині внаслідок буревію пошкоджено 1038 житлових будинків, залишено без електропостачання 210 населених пунктів, повністю повалено 250 гектарів лісу.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану, що днями пронісся Волинською областю, знеструмлено 210 населених пунктів. Найбільше постраждали Рожищенський, Турійський і Маневицький райони. Значних ушкоджень завдано сотням житлових та адміністративних будинків, обабіч головних доріг повалено понад 1000 дерев. Понад 400 відпочиваючих санаторію "Лісова пісня" тривалий час залишалися без елементарних умов відпочинку та оздоровлення. 10 осіб постраждали внаслідок падіння дерев та гілок.