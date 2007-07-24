У Шуфрича є привід для радості

На сьогоднішній день вже закінчено підняття цистерн, що перекинулися під час аварії поблизу села Ожідів Львівської області.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, заявив міністр МНС Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, 14 із них вже знаходяться в напіввагонах, 15 під порядковим номером 6 зараз проходить останні дослідження, буквально залатали останні тріщини. Як повідомив міністр, «вже формується поїзд для відвантаження до Казахстану. Ухвалено рішення, що це все-таки буде єдиний поїзд, із двох сторін його супроводжуватимуть два пожежні поїзди й до завтрашнього дня він має відправитися у бік російського кордону для подальшої відправки на казахський завод-виробник».

Також міністр повідомив, що його дуже радує, що в потерпілих під час гасіння пожежі рятувальників, а також у медпрацівників, які надавали першу допомогу, за результатами обстеження фосфор у крові не виявлено. «Це означає, що продукти горіння фосфору, що впливають на стан здоров`я, не несли з собою такої концентрації, яка могла б призвести до серйозного погіршення здоров`я» - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці за нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда. У складі поїзда було 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшли з рейок 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 із яких загорілися. Під час пожежі в повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, внаслідок чого хмара даних речовин поширилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапили 14 населених пунктів Буського і Радехівського районів Львівської області, в яких проживає близько 11 тис. осіб.

Жовтий фосфор – отруйна, вогненебезпечна речовина, яка може завдати істотної шкоди здоров`ю людини й навколишньому середовищу.