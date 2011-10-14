ГПУ допитуватиме Тимошенко у понеділок

Допит екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у кримінальній справі щодо боргів корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Росії буде продовжено в понеділок, 17 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, у четвер, 13 жовтня, слідчий розпочав допит Ю.ТИМОШЕНКО, однак він був припинений за ініціативою Ю.ТИМОШЕНКО та її адвоката Сергія ВЛАСЕНКА.

«Допит перенесено на понеділок», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО, зауваживши, що необхідність перенесення допиту С.ВЛАСЕНКО обґрунтував своєю зайнятістю, підкресливши, що він має намір бути адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО в цій справі.

У той же час Ю.БОЙЧЕНКО повідомив, що екс-прем’єру вчора було пред’явлено постанову про порушення проти неї кримінальної справи і постанову про її притягнення до кримінальної відповідальності, однак вона відмовилася її підписувати за відсутності свого адвоката, у зв’язку з чим було складено відповідний протокол.

За словами начальника прес-служби ГПУ, слідчі розійшлися з С.ВЛАСЕНКОМ, який відвідував Ю.ТИМОШЕНКО, «в декількох хвилинах».

І таким чином, зазначив він, враховуючи обставини, які склалися, допит буде продовжено на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.