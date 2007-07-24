Ющенко побачив, що міністри розслабились

Президент України Віктор ЮЩЕНКО склав чіткий порядок дій із подолання наслідків стихійного лиха в кількох областях країни і прийме особистий звіт від урядовців за підсумками їхньої роботи у зонах надзвичайних пригод.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

За його словами, указ Президента про невідкладні заходи з подолання наслідків природної стихії, яка цими днями заподіяла значну шкоду в кількох областях країни, передусім спрямований на надання допомоги людям (указ видано 23 липня – УНІАН).

«Вдруге за останній тиждень глава держави змушений втрутитися в кризову ситуацію. Після залізничної катастрофи на Львівщині, згубний «фосфорний» вплив якої ще довго відчуватимуть на собі тисячі мешканців регіону, руйнівна дія буревіїв випробовує на міцність Волинь, Рівненську, Житомирську та Київську області», - зауважив В.БАЛОГА.

За словами В.БАЛОГИ, деяка розслабленість у діях профільних урядовців щодо локалізації наслідків аварії потяга з особливо небезпечним вантажем спонукала Президента особисто керувати діями відповідних державних структур. «Глава держави, оцінивши масштаби техногенної катастрофи, своїм указом сформатував зусилля Кабінету міністрів та місцевих органів влади. Після того, як Президентові доповіли про обсяги збитків, яких заподіяли людям, інфраструктурі зливи та буревії, він відреагував негайно. Підписаний вчора указ – це стислий і чіткий порядок дій із подолання наслідків стихії».

Керівник Секретаріату наголосив, що В.ЮЩЕНКО дає уряду три тижні на повну ліквідацію наслідків лиха. При цьому важливо забезпечити оздоровлення і психологічну реабілітацію дітей із населених пунктів Волині, які найбільше постраждали від негоди. Місцевій владі доручено подбати про тимчасове розселення людей, житло яких пошкодила стихія, та забезпечення їх продуктами, водою і ліками. «Усі відновлювальні роботи повинні бути спрямовані, насамперед, на допомогу постраждалим. Президент прийме особистий звіт від урядовців за підсумками їхньої роботи в зонах надзвичайних пригод», – підкреслив В.БАЛОГА.