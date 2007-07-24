Литвин: не варто і до ворожки ходити

Лідер „Народної партії”, голова Верховної Ради України 4-го скликання Володимир ЛИТВИН прогнозує фальшування під час підрахунку голосів на дострокових парламентських виборах. Про це він заявив на прес-конференції у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН з цього приводу, зокрема, зазначив: „те, що зараз готуються до подібного, думаю, не варто і до гадалки ходити. Подивіться, як у нас діють соціологічні дослідження… Кожна сторона вже на свою користь наводить доводи. Я думаю, що між собою домовилися біло-голубі і оранжеві. Вони не будуть заважати один одному рахувати голоси. Мені інколи кажуть: ви все одно нічого не отримаєте. І що дивно: в один голос говорить одна сторона й друга».

На думку В.ЛИТВИНА, наступна виборча кампанія буде «дуже складною». За його словами, «будуть робити все, тому що одна сторона, яка ініціювала вибори, повинна отримати хоча б на 3-5 відсотків голосів більше, ніж сторона, яка була категорично проти виборів. Вони це добре розуміють, і будуть робити все для того, щоб отримати перемогу».

Крім того, В.ЛИТВИН назвав «абсурдом, коли голова обласної адміністрації очолює виборчий штаб». Те ж саме, сказав він, стосується Кабінету міністрів. “Якщо міністри або голови адміністрацій збираються йти у список… - нехай напишуть заяву і йдуть. Нехай займаються виборами, а на їхнє місце нехай призначать інших людей. Чи вони хочуть виступати як паровози, тягнути? Якщо так, то для чого обдурювати людей?», - наголосив В.ЛИТВИН.

Крім того, він ще раз підтвердив, що політичним партнером «Народної партії» на позачергових виборах до Верховної Ради буде Трудова партія України, яку очолює Михайло СИРОТА.

За словами В.ЛИТВИНА, «ми провели робочі переговори, у середу проведемо засідання виконкому партії, і остаточно визначимося».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що виходить з того, що «у нас повинен бути дуже короткий рядок у бюлетені”, оскільки, вважає він, “якщо набрати десяток партій, то від цього користі буде мало”. “Буде звучати приблизно так (робочий варіант): «Блок Литвина: «Народна партія» - «Трудова партія України». І далі йдуть п’ять прізвищ», - додав В.ЛИТВИН.