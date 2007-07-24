Львівська залізниця піймала Шуфрича на брехні

Львівська залізниця спростовує заяву міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА про те, що в Ожидові піднято усі 15 цистерн з фосфором, що зазнали аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, насправді зараз піднято лише 13 цистерн, а ще 2 перебувають “у підвішеному стані”.

Водночас, у Львівській залізниці переконують, що вже на завтра має бути сформований єдиний потяг з усіх цистерн, який у супроводі двох пожежних потягів поїде територією Росії до Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, Н.ШУФРИЧ заявив, що на сьогодні вже закінчено підняття цистерн, що перекинулися під час аварії поблизу села Ожідів Львівської області. Як повідомила прес-служба МНС, за словами міністра,14 із них вже знаходяться у напіввагонах, 15 під порядковим номером 6 зараз проходить останні дослідження. Н.ШУФРИЧ також повідомив, що «вже формується поїзд для відвантаження до Казахстану. Ухвалено рішення, що це все ж таки буде єдиний поїзд, і з двох сторін його супроводжуватимуть два пожежні поїзди й до завтрашнього дня він має відправитися у бік російського кордону для подальшої відправки на казахський завод-виробник».

Як повідомлялося, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці за нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшли з рейок 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 із яких загорілися. Під час пожежі в повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, внаслідок чого хмара даних речовин поширилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапили 14 населених пунктів Буського і Радехівського районів Львівської області, в яких проживає близько 11 тис. осіб.