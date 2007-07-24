Тимошенко виграла суд

Печерський районний суд міста Києва заборонив Миколі ЗАМКОВЕНКУ подавати кандидатури від БЮТ до окружних та дільничних виборчих комісій. Про це повідомив на прес-конференції народний депутат України, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що така ухвала була прийнята вчора за позовом лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до Верховної Ради України та до М.ЗАМКОВЕНКА.

За словами В.ПИСАРЕНКА, ухвалою заборонено М.ЗАМКОВЕНКУ та будь-яким іншим особам, крім Ю.ТИМОШЕНКО або уповноважених нею осіб, діяти від імені депутатської фракції БЮТ. Зокрема, М.ЗАМКОВЕНКУ заборонено “вчиняти будь-які дії, віднесені до виключної компетенції голови депутатської фракції ВРУ, в тому числі оформляти, підписувати від свого імені та подавати до ЦВК подання депутатської фракції щодо кандидатів до складу окружних ті дільничних виборчих комісій”.

В.ПИСАРЕНКО також зазначив, що ухвалою суду заборонено ЦВК приймати та розглядати на своєму засіданні будь-які документи, якщо вони підписані М.ЗАМКОВЕНКОМ або іншими особами, крім Ю.ТИМОШЕНКО чи уповноваженими нею особами. Також судом заборонено включати до складу цих комісій кандидатів, якщо вони не подані за підписом Ю.ТИМОШЕНКО чи уповноважених нею осіб.

При цьому В.ПИСАРЕНКО не виключив того, що М.ЗАМКОВЕНКО та інші зацікавлені особи можуть звернутися з апеляцією до суду на це рішення.

Він наголосив, що БЮТ готовий і далі в суді захищати свою правоту.

За словами В.ПИСАРЕНКА, вся ця ситуація пов’язана нібито з утворенням фракції БЮТ у парламенті, яку очолив М.ЗАМКОВЕНКО, з тим, щоб у виборчі комісії не були обрані представники опозиційних сил.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Верховній Раді було оголошено про відновлення діяльності парламентської фракції БЮТ чисельністю 14 депутатів, головою якої було обрано М.ЗАМКОВЕНКА.