Луценко презентував свій інтернет-блог

Відсьогодні в Інтернеті працює оновлений сайт «Народної самооборони», на якому лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вестиме свій блог.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», презентуючи сьогодні сайт, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що веб-сторінка потрібна насамперед як дискусійний майданчик. «Це не агітація, не пропаганда, це націлено не на результати виборів, а на інтелектуальну дискусію», – сказав він.

«Доброзичливець підкаже, опонент покритикує – і в тому, і в тому випадку я буду вдячний. Так я стану сильнішим у дебатах з опонентами», – додав лідер НС-НУ.

Ю.ЛУЦЕНКО також закликав усіх зацікавлених відкрити свої щоденники на сайті, відзначивши, що серед інтернет-аудиторії багато вдумливих і конструктивних людей. «Це буде не стаціонарний офіціоз із заявами лідерів. Нам цікаво, щоб туди писали читачі, прихильники, опоненти», – сказав він.

У присутності журналістів Ю,ЛУЦЕНКО зробив свій перший запис, запевнивши, що завжди писатиме сам. «Усі знають, що я противник фальсифікацій», – сказав він.

Говорячи про правила модерування записів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що видаленню піддаватимуться лише нецензурні, агресивні або недоречні повідомлення, ще раз наголосивши, що вітає конструктивну і коректну критику.

Крім того, на сайті працюватиме система преміювання найцікавіших дописувачів.

Адреса сайту: www.nso.org.ua