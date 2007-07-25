Цушко прийшов до Януковича у ”хорошому здоров`ї”

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО бере участь у засіданні Кабміну і планує із завтрашнього дня піти у відпустку на два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО повідомив сьогодні журналістам перед початком засідання уряду.

«У мене хороше здоров`я, у нормальному робочому стані. У відпустку планую на два тижні із завтрашнього дня. У міністерстві порядок», - сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО на реанімаційному літаку був доставлений у німецьку клініку.

21 липня стало відомо, що В.ЦУШКО повернувся в Україну.