Янукович визнав помилки і хоче їх виправити

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує створити в кожному міністерстві систему інформування громадян і ЗМІ в разі виникнення надзвичайних ситуацій

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Аварія в Львівській області засвідчила, що у нас іноді не вистачає досвіду, і ми робимо помилки. Але дуже важливо, щоб ми їх своєчасно виправляли. І в цій ситуації найважливішу роль відіграє інформаційна політика», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр запропонував розглянути на сьогоднішньому засіданні питання реагування посадовців в умовах надзвичайної ситуації, їх дій і здійснення інформаційної політики.

«Чому я зупиняюся на цьому питанні? Ми знаємо, що надмірне політизування і бажання під час біди по-єзуїтські ставитися до людей, дезінформуючи щодо ситуації, яка і так не дуже проста. З цим потрібно якимсь чином боротися, і цього не допускати», - пояснив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, кожен міністр повинен визначити в своєму міністерстві відповідального співробітника за здійснення інформаційної політики в умовах надзвичайної ситуації. «Ми підійдемо до цього питання системно, його відпрацюємо. Я просив би всіх міністрів визначити, хто відповідатиме за інформаційну політику в умовах надзвичайних ситуацій, як працюватиме інформаційна система, хто буде відповідальним за те, щоб інформувати ЗМІ», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми сьогодні реагуємо і реалізуємо всі заходи, це наш обов`язок, але важливою складовою є те, щоб населення України, наші сусіди, наші партнери в світі знали достовірну інформацію, давали їй оцінку і давали оцінку нашій державі», - підкреслив глава уряду.