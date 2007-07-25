Янукович прорахує кожен крок

Уряд сьогодні прийме рішення про виділення допомоги Волинській і Херсонській областям, які постраждали від стихійного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Ми вже відреагували на ці стихійні лиха, ми вже виділили кошти на ліквідацію наслідків, але сьогодні приймемо, як завжди, рішення для того, щоб у нас була додаткова можливість реагувати в робочому порядку і завершити ліквідацію наслідків стихійного лиха і надзвичайних ситуацій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що в уряду вистачає сил і матеріальних ресурсів для реагування на стихійні лиха і надзвичайні ситуації. «Ми будемо це робити, виконуючи свої обов`язки перед державою і українським народом. У цій ситуації нам потрібно використовувати світовий досвід, який існує з ліквідації стихійних лих і прораховувати кожен крок під час прийняття рішень», - підкреслив він.