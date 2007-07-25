Симоненко не візьме в список тих, хто свистить

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що у виборчому списку Компартії ні олігархів, ні зірок шоу-бізнесу не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що не буде в списку КПУ зірок, «що займаються «заманухою» - танцюють, свистять, чи ще щось роблять».

В той же час він підкреслив, що у списку КПУ всі 450 кандидатів є зірками.

За його словами, у списку буде багато нових облич, а також тих, то сьогодні працюють у структурах влади.

Він додав, що в списку буде 36 робітників і селян, 36 підприємців, 30 вчителів, а також лікарі, студенти і представники ЗМІ.

За його словами, у п’ятницю на президії партії будуть розроблені пропозиції щодо кандидатур, які пропонуються місцевими організаціями, а на пленумі в суботу це питання буде остаточно узгоджено для винесення його на з’їзд КПУ, який відбудеться 2 серпня.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що в першій п’ятірці передбачається молодий робітник-шахтар, 1988 р.н. та вчителька, 1985 р. н.

При цьому він відмовився назвати їхні прізвища.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що КПУ звернулася до всіх лівих сил з тим, щоб підтримати на виборах Компартію і щоб голоси лівих виборців не були втрачені.

Він також вважає, що «на лівому фланзі не всі політичні сили готові до координації наших зусиль».

За його словами, серед лівих сил «КПУ практично єдина» партія, яка пройде до ВР.

«На жаль, у наших колег соціалістів поки що є певні проблеми, але вважаю, що вони готові будуть їх подолати», сказав П.СИМОНЕНКО і висловив сподівання, що СПУ пройде до парламенту і буде знову створено коаліцію за участю тих політичних сил, які були у ВР 5-го скликання .

П.СИМОНЕНКО пропонує дрібним політичним силам лівого спрямування під час виборів агітувати за комуністів. Він розповів, що велися переговори з Олександром МОРОЗОМ і є попередні домовленості щодо створення робочої групи, яка координуватиме зусилля СПУ, КПУ та Партії регіонів під час виборчої кампанії.

Він наголосив, що КПУ хоче одержати на виборах значно більше голосів виборців, ніж під час виборів 2006 року.