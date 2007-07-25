Шуфрич придумає, як покарати Кузьмука за ”Чорнобиль”

Проект постанови уряду щодо регламенту подання інформації ЗМІ в умовах надзвичайних ситуацій буде розроблено протягом двох наступних тижнів.

Про це заявив міністр надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич у середу.

За його словами, відповідне доручення отримали віце-прем`єр Дмитро Табачник, міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв, голова Держкомтелерадіо Едуард Прутнік та сам Шуфрич.

Коментуючи основні аспекти майбутньої постанови, Шуфрич повідомив, що в ній передбачатиметься відповідальність посадових осіб за надання неправдивої або недостовірної інформації про надзвичайні ситуації.

"І там буде передбачено, як повинна надаватися інформація громадянам щодо відповідних дій (міністерств) у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тому що паніка несе небезпеку", - заявив Шуфрич.

Як відомо, у перший день після аварії на Львівщині віце-прем`єр Олександр Кузьмук в інтерв’ю журналістам назвав її "другим Чорнобилем". А починаючи з наступного дня він спростовував цю тезу.

Українська правда