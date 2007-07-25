Бондар розповів, чому сталося непорозуміння

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР спростовує інформацію, що вчора він нібито мав намір представити нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента, відповідаючи на запитання щодо мети його запланованої на вчора поїздки на Дніпропетровщину.

За словами В.БОНДАРЯ, вчора у Дніпропетровській області планувалося провести нараду з головами районних держадміністрацій. «Планувалося розібрати соціально-економічну ситуацію», - сказав В.БОНДАР.

При цьому, за його словами, передбачалося розглянути і деякі кадрові питання, які стосувалися голів райдержадміністрацій.

За його словами, після наради він мав доповісти Президенту України про ситуацію, яка склалася на Дніпропетровщині, однак, наголосив В.БОНДАР, нарада не відбулася через доручення Президента Віктора ЮЩЕНКА терміново вилетіти на Волинь - у місце стихійного лиха. «Тому і вийшло інформаційне непорозуміння», - сказав заступник глави Секретаріату.

Водночас В.БОНДАР ще раз підтвердив, що деякі кадрові зміни у регіонах будуть здійснені. Зокрема, за його словами, усі документи з цього питання зараз знаходяться на розгляді у глави держави, який ретельно вивчає роботу кожного губернатора.

«По деяких рішеннях буде проведено заміну, але не стоїть питання зміни заради заміни», - сказав В.БОНДАР.