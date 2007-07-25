В УНІАН відбудеться екстрений брифінг Оніщука (трансляція на 5-му каналі)

Сьогодні о 16.30 в УНІАН з трансляцією на “5-му каналі” відбудеться екстрений брифінг народного депутата п’ятого скликання, заступника керівника штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Миколи ОНІЩУКА. Тема брифінгу: “Верховна Рада – неповноважна. Рішення суду”. Реєстрація представників ЗМІ проводиться на місці за редакційними посвідченнями.

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