Різак сховався від вироку у ”Феофанії”?

Апеляційний суд Івано-Франківської області досі не приступив до оголошення вироку екс-голові Закарпатської облдержадміністрації Іванові РІЗАКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори та журналісти прибули до залу судових засідань на 11.00. Однак на засідання не з’явився підсудний І.РІЗАК.

Суддя у справі Надія СТЕФАНІВ зранку перебуває у дорадчій кімнаті. Представники суду повідомили, що вирок у справі готовий, і його оголосять одразу після прибуття підсудного.

В телефонному інтерв’ю журналістам І.РІЗАК сказав, що не отримав офіційного повідомлення про дату судового засідання. «На минулому судовому засіданні суддя повідомила, що наступне засідання суду відбудеться орієнтовно 25 липня, - зауважив І.РІЗАК. – Я чекатиму офіційного документу про дату засідання, оскільки названа дата не була вказана остаточною, а орієнтовною». За словами І.РІЗАКА, на даний час він перебуває на лікуванні у лікарні «Феофанія».

У свою чергу, представник суду повідомив, що Апеляційний суд Івано-Франківської області «не практикує надсилання письмових запрошень підсудному для прибуття на судові засідання», а на останньому засіданні суду було названо дату, яку більшість «добре зрозуміла».

У даний час незрозуміло, якими будуть дії суду в цій ситуації. Суддя має право оприлюднити рішення суду сьогодні ще до 17.00.

Прокурори підтвердили журналістам, що суддя має вийти з дорадчої кімнати і оголосити дату перенесення оголошення вироку. За їхніми словами, підсудному має бути надіслано повістку, а у разі його неявки на засідання суду розпочинається процедура примусу, оскільки вирок не можна оголошувати без підсудного.

Як повідомляв УНІАН, І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету Володимира Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

Прокурор Олександр ЗАВАДСЬКИЙ просить Апеляційний суд Івано-Франківської області на 12 років з конфіскацією майна позбавити волі екс-голову Закарпатської облдержадміністрації І.РІЗАКА.

16 липня суддя Надія СТЕФАНІВ повідомила, що Апеляційний суд Івано-Франківської області планує оголосити вирок екс-губернатору Закарпаття І.РІЗАКУ 25 липня.