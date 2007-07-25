Томенко: швидше Дніпро змінить свою течію, ніж БЮТ візьме людей Черновецького

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО стверджує, що Блок Юлії Тимошенко не має наміру включати до свого виборчого списку людей з команди мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію ряду ЗМІ про начебто намір БЮТ, “Нашої України – Народної самооборони” та Партії регіонів включити до своїх виборчих списків на дострокових виборах до Верховної Ради осіб з команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Швидше Дніпро змінить свою течію, ніж хтось з команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде в списках БЮТ”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що БЮТ з першого дня після виборів-2006 перебуває в жорсткій опозиції до нинішнього мера столиці. Крім того, наголосив М.ТОМЕНКО, БЮТ зробить все можливе, аби якнайшвидше, вже у 2008 році, “звільнити Київ від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Коментуючи можливість включення осіб, що входять до команди мера столиці, до списку Партії регіонів, заступник лідера БЮТ зазначив, що “це цілком логічно”. Він пояснив це тим, що саме представники Партії регіонів є основою більшості Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Київраді.

Говорячи про “Нашу Україну”, М.ТОМЕНКО наголосив, що і раніше дехто з родичів осіб з команди мера Києва входили до цієї політичної сили. При цьому він вважає “дуже дивним”, якби ці особи знову з’явилися в виборчих списках “Нашої України”, зважаючи на заклики Президента очистити парламент “від політичних родичів”.