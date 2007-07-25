Шуфрич підлизався до Ющенка?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вважає, що після приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА ситуація на місці аварії поїзда з фосфором в Львівській області стабілізувалася.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

Н.ШУФРИЧ негативно оцінив діяльність опозиції в питаннях інформування населення з приводу аварії поблизу села Ожидів під Львовом. Натякнув, що вони спеціально розкручували паніку і залякували людей, наголошується в повідомленні прес-служби МНС.

При цьому Н.ШУФРИЧ зазначив: «Треба віддати належне, що після приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА і секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, а також після дачі ними оцінки ситуації, і після того, як вони високо оцінили роль рятувальників і дії уряду, - ситуація стабілізувалася, у тому числі й у інформаційному плані».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Президент України В.ЮЩЕНКО відвідав Львівську область, де оглянув місце аварії поїзда з фосфором поблизу села Ожидів Буського району.