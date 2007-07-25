Помаранчевих ”дістали” обіцянки Януковича

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від Кабінету Міністрів і особисто від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА бути чесними з виборцями і не займатися передвиборчим популізмом.

Про це йдеться у заяві блоку “Наша Україна – Народна самооборона” щодо “передвиборчого популізму та некомпетентності уряду В.ЯНУКОВИЧА”, обнародуваній на сайті об’єднаних демократичних сил.

“Із наближенням дати виборів з вуст керівників уряду знову починають лунати запевнення у підвищенні зарплат та пенсій працівникам бюджетної сфери. Такий вияв «турботи» про громадян Партія регіонів та її керівники традиційно починають саме напередодні виборів”, - зазначається у заяві. Автори документу стверджують, на сьогоднішньому засіданні уряду В.ЯНУКОВИЧ “фактично заявив, що джерелом збільшення зарплат і пенсій має стати посилення податкового тиску шляхом перевірок кожного українського підприємства”.

«Наша Україна – Народна самооборона» заявляє, що такі дії уряду не мають нічого спільного з ефективною соціальною політикою. Члени блоку переконані, що “заява про посилення перевірок підприємств напередодні виборів фактично є «зеленим світлом» для несанкціонованих «наїздів» податкової, обшуків та інших силових дій щодо підприємств, в тому числі з політичних мотивів”.

“Непрофесійними і такими, що суперечать національним інтересам”, члени блоку вважають дії уряду В.ЯНУКОВИЧА у просуванні вступу України до Світової організації торгівлі. У заяві нагадується, що на останньому засіданні в Женеві робоча група зі вступу України до СОТ вже вшосте не затвердила доповідь України. У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” переконані, що головними причинами цього є “відсутність політичної волі і достатніх економічних знань в урядовців”. На думку авторів заяви, вагомим політичним аргументом «гальмування» урядом В.ЯНУКОВИЧА вступу України до СОТ є і приховане прагнення «синхронного» руху до цієї організації спільно з Росією всупереч інтересів українських виробників і споживачів.