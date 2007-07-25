У Ющенка лякають Кабмін блокуванням рахунків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Секретаріат глави держави розраховують, що уряд розробить план реалізації рішення Конституційного Суду від 11 липня про відновлення пільг і виплат компенсацій окремим категоріям населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Служби соціальної політики Секретаріату Президента Павло РОЗЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Ми публічно вимагатимемо від Кабінету міністрів представлення плану реалізації рішення Конституційного Суду на розгляд Президента України», - сказав П.РОЗЕНКО.

За його словами, подальше зволікання уряду з виконанням рішення КС може привести до масових звернень громадян до судів з позовними заявами про виплату пільг в повному обсязі і відшкодуванні морального збитку. «Уряд відшкодовуватиме не тільки обсяг пільг, а й моральну компенсацію. Ми це знаємо і вже проходили. І це закінчиться блокуванням рахунків і міністерств, і інших органів центральної виконавчої влади, і місцевих адміністрацій зокрема. Тому такий шлях –шлях у глухий кут », - додав П.РОЗЕНКО.

Керівник Служби соціальної політики Секретаріату Президента ще раз підкреслив, що рішення КС є обов`язковим для виконання на території України, є остаточним і оскарженню не підлягає. «Уряд констатує проблему великої кількості пільговиків, але ж від уряду чекають вирішення цієї проблеми, а не її констатації. Уряд не має права відмахуватися від рішення Конституційного Суду», - зазначив П.РОЗЕНКО.

При цьому він вважає неспроможною аргументацію уряду про неможливість виконання рішення КС у зв`язку з відсутністю легітимної Верховної Ради, яка приймає необхідні зміни до Закону про державний бюджет на 2007 рік. «Верховна Рада буде в жовтні, і до жовтня є можливість розробити план дій по внесенню необхідних змін до законів і до бюджету», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, які стосувалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення стосується 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

11 липня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив, що уряд може реалізувати дане рішення Конституційного Суду винятково після внесення змін до закону про держбюджет на поточний рік.

17 липня Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв офіційну заяву щодо цього рішення КС. Згідно з документом, Кабінет міністрів вважає рішення Конституційного Суду про відновлення пільг і компенсацій для певних категорій громадян кулуарним рішенням з ознаками політичного і передвиборного замовлення проти чинного уряду. Крім того, уряд вважає за неможливе знайти 70 млрд. грн. для виконання всіх законодавчих норм, відновлених КС.