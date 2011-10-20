Томенко про стратегічний курс, футбол і московський час

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО стурбований ситуацією, що склалася в діях влади у відношенні до стратегічного курсу України на Європу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, виступаючи в парламенті віце-спікер припустив, що, очевидно, влада лише теоретично переживала за європейський вибір, бо події 18 жовтня, на його переконання, дуже чітко продемонстрували, що «європейський вибір це та стратегічна цінність, яка не цікавить українську владу, для якої європейські цінності не є пріоритетними».

«Ми захищаємо Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, але завжди говорили і говоримо про те, що захист політичних лідерів і представників опозиції є важливим, але європейський курс України є для нас пріоритетним, - наголосив М.ТОМЕНКО. - І спроба заявляти, що опозиція винна у згортанні європейського курсу, є несправедлива і неправильна».

«Те, що вчора Президент України, очевидно, жартома і всерйоз на зустрічі з Президентом Росії заявив, що хоче, щоб у фіналі Євро грали Україна і Росія, я сприйняв дуже серйозно. Бо якщо далі буде згортання євроінтеграції України, то Євро-2012 перетвориться на московську Олімпіаду-1980, а Україна та Росія гратимуть і у півфіналі, і у фіналі, бо інші країни можуть не приїхати на це Євро, - сказав віце-спікер. - Тому ми хочемо сказати владі про те, що згортання європейського курсу України є неприпустимим і злочинним».

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО наголосив, що і «Батьківщина» зокрема, і опозиція загалом будуть робити все, щоби зберегти в Україні європейські цінності. «В іншому разі і Президент, і влада можуть затягти нас не просто у московський реальний час, а в авторитарний політичний режим, якого ми ніколи не позбудемося. Тому ми захищали і будемо захищати європейський вибір України», - підкреслив М.ТОМЕНКО.