Відбудеться брифінг Ставнійчук

Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента України у Конституційному Суді України, представника Президента у Центральній виборчій комісії Марини СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляє прес-служба глави держави, тема брифінгу: «Контроль за виконанням указів Президента України про проведення дострокових виборів та завершення підготовки до проведення виборчої кампанії в Україні».

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