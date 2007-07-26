Луценку заважають ”воші на кожусі”

“Наше завдання номер один – скасувати депутатську недоторканність, - зазначив під час мітингу у Кременці лідер Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” Юрій Луценко. - Необхідно також створити національне антикорупційне бюро. Будучи міністром внутрішніх справ, я відкрив близько 2 тисяч кримінальних справ на загальну суму збитків державі 20 мільярдів гривень. Зараз усі вони “поховані” в Генпрокуратурі. Свої сховали своїх”.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, ще одним завданням Луценко назвав переатестацію суддів: “Якщо ти суддя і перебуваєш на державній службі, розкажи, звідки в тебе статки. Якщо не можеш розказати, тебе про це спитають інші органи”. Він висловив впевненість, що судді мають переобиратися народом. Також, за словами лідера Блоку, необхідно запровадити обов’язкове декларування доходів усіх високопосадовців та їх родичів.

“Потрібно зменшити кількість чиновників, яких розвелося, як вошей на кожусі”, - додав він.

Юрій Луценко нагадав про соціальні ініціативи Президента Ющенка: “Середню зарплату глава держави пропонує підняти до 2100 гривень, а мінімальну - до 500. Пенсії ми піднімемо на 30 %, за народження дитини будемо платити від 15 тисяч гривень”.