Мартинюк: у нас немає можливості підкупити результати виборів

3 відсотки голосів виборців у кожній західній області України - такий план-мінімум ставить перед собою Комуністична партія України у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради 30 вересня. Про це в Ужгородському прес-клубі повідомив перший заступник голови ВР 5-го скликання Адам МАРТИНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, найбільше на заході комуністи розраховують на електоральну підтримку у Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Водночас А.МАРТИНЮК зазначив, що можливим виключенням може стати Тернопільщина.

Він ще раз підтвердив, що загалом по Україні у разі проведення виборів КПУ поставила перед собою завдання отримати 10-12%. “Це цілком реально, - вважає А.МАРТИНЮК, - оскільки останні соціологічні опитування показують, що КПУ підвищила свій рейтинг”.

Разом із тим, зазначив він, найбільша проблема зараз - це проведення чесних виборів. «У нас немає можливості підкупити результати, особливо на Галичині», — наголосив А.МАРТИНЮК.

Водночас А.МАРТИНЮК заявив, що вважає розпуск парламенту й оголошення дострокових виборів незаконним. «Я ще не можу говорити про передвиборчу агітацію Комуністичної партії, бо узагалі не готовий відповісти, чи будуть самі вибори. Наразі нема підстав говорити про законність проведення виборчої кампанії, адже нема підстав розпускати Верховну Раду», - заявив перший заступник голови ВР 5-го скликання.