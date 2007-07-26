Ющенко катається на квадрациклі по горах (фото)

Президент України Віктор Ющенко відпочиває на власній дачі в Івано-Франківській області. Газета «Сегодня» пише про те, як їй "вдалося виявити" Президента у вівторок, 24 липня, поблизу села Татарова.

Гірська обитель Ющенка є триповерховим особняком оригінальної архітектури, який розташований над притокою Прута - річечкою Женець. З усіх боків її оточує красивий ялиновий ліс, недалеко - мальовничий водоспад.

Про те, що президент зараз на своїй дачі в Карпатах, журналісти дізналися від туристів. Присутність співробітників держохорони кореспонденти «Сегодня» ніяк не відчули. Практично усі, кого вони зустріли на своєму шляху - туристи і місцеві жителі були обізнані про присутність поряд Президента.

"Та він тут їздить постійно — туди-сюди. Вже чотири рази за сьогодні. Ялинки возить", — сказав Олег, який представився туристом зі Львова.

Буквально за п`ять хвилин після цього, почувся звук двигуна і незабаром показався квадроцикл. За кермом був Президент України.

Фотографові вдалося заскочити його зненацька. Ющенко їхав разом з пасажирами, одним з яких, можливо був син Тарасик. Президент був одягнений у синю футболку з логотипом газети «Україна Молода» (здалеку вона була схожа на майку Партії регіонів).

Побачивши журналіста, Ющенко пригальмував і докірливим тоном запитав: «Ну, і що це таке?». «Вибачте, вільна преса», — відповіли йому журналісти. На цьому розмова закінчилася.

Прес-служба Президента повідомляла, що Віктор Ющенко відпочиває з відомим французьким кіноактором Жераром Депардьє, оглядаючи природні і культурні пам`ятки Прикарпаття

Фото "Сегодня"