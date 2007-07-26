На Хрещатику - мітинг на підтримку Черновецького

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ запевняє, що, попри всі заяви опозиції, проведення 5-ї сесії Київської міської ради є легітимним.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам до початку першого засідання 5-ї сесії Київради 5-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ДОВГОГО, питання щодо легітимності сесії сьогодні не виникають навіть у опозиційних фракцій. «Маю надію, що опозиція повернеться до зали», - сказав О.ДОВГИЙ.

Він повідомив, що сьогодні планується розглянути питання щодо внесення змін до бюджету в частині збільшення заробітної плати працівників освіти. Крім того. за словами секретаря Київради, передбачається прийняти рішення щодо припинення ряду скандальних будівництв, розробити нові правила оцінки землі.

О.ДОВГИЙ зазначив, що, зокрема, ціна на землю має бути підвищена в 2-2,5 разу, що дасть можливість додатково залучити до бюджету 700 млн. грн.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА наголосила, що БЮТ не братиме участі у прийнятті рішень, що стосуються незаконної передачі земельних ділянок. «У дерибані земельному і майновому ми участі брати не будемо», - заявила вона.

На першому засіданні 5-ї сесії Київради зареєструвалося 110 депутатів.

На даний час під стінами Київради відбувається мітинг на підтримку мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.