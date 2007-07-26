Кузьмук обіцяє зелений газон на місці аварії вже завтра

Сьогодні о 19.00 на аварійній ділянці Львівської залізниці буде відновлено рух пасажирських потягів. Про це повідомив голова урядової комісії з ліквідації наслідків аварії віце прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, О.КУЗЬМУК також запевнив, що завтра на цьому місці вже буде „зелений газон”, як і доручав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. „Територія чиста і безпечна, завершується рекультивація тієї місцевості, яка перебувала у зоні ураження. Завтра до 19-ї години очищену територію місця аварії і територію місця знаходження табору передадуть місцевій владі. Також сьогодні о 19.00 на цій ділянці залізниці буде відновлено рух пасажирських потягів”, - повідомив О.КУЗЬМУК.

Крім того, зазначається у повідомленні МНС, у свою чергу, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ висловив переконання, що потяг із завантаженими цистернами, який сьогодні о 4.28 ранку вирушив у напрямку україно-російського кордону, “доїде до кордону і перетне його без усіляких пригод, а там вже його зустрінуть наші російські колеги і доведуть до Казахстану”.

За даними міністра, “зараз на території аварії проводиться прибирання сміття, яке лишилося після ліквідації аварії, залишків води, що залишилась після гасіння та дощів”. “За день-два ця територія стане такою, якою була 10 днів тому”, - запевнив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці сталася аварія внаслідок сходження з залізничної колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області.

Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса).

Сьогодні, 26 липня, о 4.00 ранку спеціальний потяг з вантажем жовтого фосфору зі станції Красне Львівської залізниці в супроводі двох пожежних потягів відправлено до Казахстану.

Обстановка в зоні надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 109 осіб, з них 20 дітей, стан задовільний.