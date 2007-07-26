Луценко заявляє, що Симоненко проміняв “Капітал” Маркса на “Капітал” Рената

“Червонопузі” більше не з’являться в парламенті. Я хочу запитати у Симоненка за скільки він продав “Капітал" Маркса, промінявши його на “Капітал" Рената. Я також хочу запитати у Януковича, де покращення нашого життя вже сьогодні”, - сказав на мітингу у місті Збаражі Тернопільської області перший номер виборчого списку Блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій Луценко.

“Ми повинні забезпечити молодь роботою, а також підняти зарплати та пенсії, - підкреслив він. – Пенсій мають зрости на 30% з урахуванням трудового стажу. Гроші для виконання соціальних ініціатив є”.

“Закон має бути однаковий для всіх, і для простих людей, і для “кучменят”. Недоторканість - це магніт, який притягує мафію у парламент" ,- зазначив він.

“Ми не повинні грати в політичні ігри, які направлені на розкол України, - сказав Луценко, додавши, що політики повинні докласти всіх зусиль, щоб об’єднати країну.

За його словами, Україна не повинна бути колонією Москви.

Юрій Луценко зазначив, що Президент повівся мужньо, коли розпустив ВР. Він також відзначив, що “Наша Україна” оновилася і здатна забезпечити потужне представництво в парламенті.

Прес-служба НУ-НС