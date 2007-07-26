Литвин хоче, щоб ”зграя” подякувала йому на прощання

Володимир Литвин обурений намірами Кабміну звільнити його з посади голови Наглядової Ради університету. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю кореспонденту УНІАН:

“Кожен день стикаєшся з непорядністю. Вчора я випадково дізнався про те, що Кабінет міністрів має розглянути новий склад Наглядової ради Київського Національного Університету. До сьогоднішнього дня я є Головою Наглядової Ради Київського Університету. Скажіть, будь ласка, у суспільстві, де правлять порядні політики, людину попереджають про те, які зміни пропонується внести? А ще "дякую" кажуть на прощання, правда ж? А тим більше, як голова Наглядової Ради я маю працювати до 2008 року. Я вчора, взнавши з Інтернету, що готується моє звільнення, потелефонував одному з керівників Кабінету міністрів і сказав: “Як же так? Коли я хотів скласти повноваження голови Наглядової Ради та подав відповідну заяву, мене попросили забрати. А вчора таємно, (до речі, це приховав і ректор університету і Кабінет міністрів) намагалися протягнути таке рішення. Але після моєї розмови його відклали. Хоча я розумію, що могли відкласти на певний час. Це називається боротьба з Володимиром Литвиним. Чи є мораль у таких стосунках? Немає. І мотивація полягала у тому, що я не можу бути головою Наглядової Ради тому, що я очолюю кафедру в університеті. Так вони могли б сказати: якщо хочете працювати головою Наглядової Ради, визначтеся із завідуванням кафедри. Або хай би показали хоча б один нормативний документ, який забороняє суміщати ці посади. Скажіть, я що - злочинець? Чи не можна по-людськи сказати: ми не хочемо, щоби ти був головою Наглядової Ради. Вони могли б сказати: дякуємо за роботу, у нас змінилися плани, тебе звільнено, чому, пояснити не можемо. Все б чіткіше виглядало. Вперше рішення про моє звільнення хотіли провести через Вчену Раду, але Вчена Рада його не підтримала. Тепер вирішили зробити це прямо через Кабмін. Кабінету міністрів більше нема чим зайнятися? І скажіть, чому звільняти мене саме зараз, а, скажімо, не після посвячення у студенти 1 вересня? Може, тому ще Литвин не хоче пристати у їхню зграю? Я тільки так це розцінюю. Це навіть не візантійщина, це якесь середньовіччя”.

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