Януковича запросили потусуватися з Comedy-Club Україна

Прем`єр-міністра Віктора Януковича запрошено на ІІІ з`їзд "Союзу молоді регіонів України", що буде проведено "в унікальному форматі".

З`їзд відбудеться 31 липня 2007 року о 14.00 в павільйоні № 1 кіностудії імені О. Довженка, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Учасниками з`їзду стануть понад 500 членів союзу, серед яких - депутати Верховної Ради, депутати місцевих рад, лідери регіонального молодіжного руху.

Для участі в заході запрошені лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр Віктор Янукович, віце-прем`єр Дмитро Табачник, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Віктор Корж, перший заступник міністра Кабміну Олена Лукаш.

Крім того запрошено представників найбільших молодіжних громадських організацій з Росії, Білорусі, Азербайджану, Німеччини, лідерів всеукраїнських молодіжних громадських організацій України.

Захід пройде "у форматі вільної молодіжної тусовки, під час якої учасники в форматі ток-шоу позмагаються в ораторській та дискусійній майстерності, презентують найбільш цікаві регіональні проекти, виступи талановитих членів СМРУ з регіонів України, всеукраїнські та регіональні фотовиставки досягнень організації, виставку карикатур".

Крім того до участі у з`їзді запрошені артисти Comedy-Club Україна, які покажуть делегатам свої найкращі номери.

Під час офіційної частини голова союзу Віталій Хомутиннік доповість про роботу організації за 2 роки. Крім того, на з`їзді буде презентовано нову стратегію роботи організації на наступний період її діяльності.

Українська правда