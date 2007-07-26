Луценко: міліцією керують кучмівські генерали, а не Цушко

Один із лідерів блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний в тому, що відсутність нинішнього міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА на робочому місці жодним чином не вплине на роботу міліції, оскільки останній давно вже нею не керує. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Тернополі, відповідаючи на запитання, наскільки логічною була відпустка В.ЦУШКА під час розгортання виборчої кампанії.

«Звичайно, в МВС все спокійно – чи там є ЦУШКО, чи там немає ЦУШКА. Це зовсім не змінює ситуації: він там давно весільний генерал, з точкою зору якого не рахуються кучмівські генерали, такі як Плеханов, відомий гонінням на сумське студентство, Пупков, відомий наказом роздати бойові набої проти Майдану, генерали, від яких пахне кучмівським нафталіном…», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що сам не пішов у відпустку, будучи міністром внутрішніх справ, під час минулих парламентських виборів, “бо прийняв для себе принципову позицію: не брати участі у виборчому процесі, хоча я отримував багато зауважень від колег, які казали, що це безрозсудний вчинок, що це стрибок без парашута». «Але тим не менше, - додав Ю.ЛУЦЕНКО, - я поставив перед собою завдання і його виконав: Міністерство внутрішніх справ вперше провело вибори, в яких не було каруселей з відкріпними талонами, підтасовок та іншого».

Як повідомляв УНІАН, 25 липня міністр внутрішніх справ України В.ЦУШКО перед засіданням Кабміну повідомив журналістам, що у відпустку планує піти “на два тижні із завтрашнього дня” (26 липня – УНІАН). “У міністерстві порядок”, - додав В.ЦУШКО.