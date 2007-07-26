Черновецький «майже визначився» за яке крісло триматися

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не підтверджує інформацію щодо можливого включення людей з його команди у виборчі списки деяких політичних сил на дострокових виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам інформацію про можливе включення заступника мера Києва Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ до списку Партії регіонів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що поки ніяких розмов не було з цього приводу. «Сама Ірена КІЛЬЧИЦЬКА каже, що таких розмов не було», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи визначився Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ щодо участі свого блоку у виборах до Верховної Ради, мер столиці сказав: «Майже визначився».