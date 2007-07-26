Ющенко може видати ще один указ про дострокові вибори

Заступник керівника Секретаріату Президента, представник Президента в Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК не виключає видання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ ще одного указу про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СТАВНІЙЧУК висловила сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«При нормальній сприятливій правовій ситуації не потрібно було б ще одного указу. Але оскільки на сьогоднішній день політичні сили й окремі представники, зокрема члени Центральної виборчої комісії, які хотіли б довести ситуацію до надзвичайної точки кипіння, наполягають на різних варіантах непроведення виборів, то не виключаю. Можливо все», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона підкреслила, що Секретаріат Президента працює виключно в конституційному правовому полі. «У Секретаріаті Президента все є, поживемо – побачимо. Не забігатимемо наперед», - додала М.СТАВНІЙЧУК.