Ющенко може видати ще один указ про дострокові вибори
15:29, 26 липня 2007Політика
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Ставнійчук не радить забігати наперед
|Марина Ставнійчук
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СТАВНІЙЧУК висловила сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.
«При нормальній сприятливій правовій ситуації не потрібно було б ще одного указу. Але оскільки на сьогоднішній день політичні сили й окремі представники, зокрема члени Центральної виборчої комісії, які хотіли б довести ситуацію до надзвичайної точки кипіння, наполягають на різних варіантах непроведення виборів, то не виключаю. Можливо все», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.
При цьому вона підкреслила, що Секретаріат Президента працює виключно в конституційному правовому полі. «У Секретаріаті Президента все є, поживемо – побачимо. Не забігатимемо наперед», - додала М.СТАВНІЙЧУК.
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