Помаранчеві вимагають від Януковича звіту про гроші

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” вимагає від уряду негайно оприлюднити розрахунки, якими він керувався при виділенні коштів на ліквідацію аварії у Львівській області та буревію на Волині.

Про це йдеться у зверненні блоку “Наша Україна – Народна самооборона” до уряду, переданому УНІАН прес-службою об’єднаних демократичних сил.

У документі нагадується, що 25 липня уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ухвалив рішення про виділення Львівській області 14 млн. 815 тис. грн. на ліквідацію наслідків аварії потягу, яка сталася 16 липня. Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про авансування Волинської облдержадміністрації на суму 8 млн. 900 тис. грн. для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 22 липня.

“Наша Україна – Народна самооборона” вважає, що уряд В.ЯНУКОВИЧА “жодного разу не розповів громадськості про принципи, критерії та механізми подібних розрахунків”.

На думку авторів звернення, “це стосується і махінацій зі статистикою щодо зростання ВВП, яку Кабмін “роздуває” з одного боку, і одночасно відмовляється збільшувати зарплати і пенсії, з іншого. Це стосується і тарифів на житлово-комунальні послуги, які після початку роботи уряду ЯНУКОВИЧА зросли майже на 90%. Також Кабінет Міністрів приховує від громадян методики обрахування ціни на імпортований природний газ”.