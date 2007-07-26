Фосфорна хмара не могла відлетіти більше, ніж на 10 кілометрів - експерт

Якщо нейтралізувати дію фосфорної кислоти лужними сполуками, то можна очікувати, що якихось суттєвих наслідків у далекій перспективі на Львівщині не буде. Про це заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН кандидат хімічних наук, науковий експерт Всеукраїнського громадського об’єднання Альянс “Майдан” В’ячеслав ХАВРУСЬ.

За його словами, жовтий фосфор при взаємодії з повітрям перетворюється на оксид фосфору, а далі під час реакції його в повітрі з водяною парою утворюється фосфорна кислота. Експерт наголосив, що жовтий фосфор є “надзвичайно активною сполукою, і тому не може поширюватися на великі території”, оскільки відбуваються хімічні реакції. В.ХАВРУСЬ зазначив, що оксид фосфору та фосфорна кислота над місцем аварії були представлені у вигляді білого диму, фактично аерозолю. Оскільки ці сполуки є значно важчими за повітря і швидко осідають на прилеглі території, мова може йти про відстань 5,5 кілометра від місця аварії, але не більше 10 кілометрів, вважає експерт.

На думку В.ХАВРУСЯ, якби ефективно спрацювали, зокрема в інформаційному плані, урядові структури і пояснили ситуацію, то не було б тієї паніки, яка виникла після аварії через непоінформованість з даного приводу.

При цьому він наголосив, що “говорити про отруєння на великих територіях, далеко від епіцентру аварії, неможливо”. За його словами, основна небезпека є для тих людей, які займалися безпосередньо ліквідацією наслідків аварії, які потрапили в епіцентр горіння фосфору, а також для людей, які проживали неподалік від епіцентру аварії і де відбувалося випадіння цього аерозолю.

В.ХАВРУСЬ також зазначив, що не існує особливих причин боятися потрапляння білого фосфору у грунтові води, оскільки продукти окислення фосфору швидко будуть поглинені грунтом “і навряд чи сильно змінять кислотність річок та ставків”.

На запитання журналістів, чи могла так звана “фосфорна хмара” бути віднесена на територію Польщі В.ХАВРУСЬ відповів, що “для жителів Польщі немає причин хвилюватися”, і ще раз наголосив, що хмара не могла розповсюдитися більше ніж на 10 кілометрів.

Експерт також зазначив, що дії влади під час ліквідації аварії були нескоординованими та “зводилися до імітації бурхливої діяльності, аби приховати безпорадність”. Він висловив здивування з приводу очікування на спеціалістів-хіміків із Казахстану, у той час, коли в Україні є велика кількість таких фахівців.

Кандидат фізико-математичних наук, науковий екперт ВГО Альянс “Майдан” Костянтин ЧЕКОТУН додав, що йдеться не про літаючі тарілки, а про досить відомий хімічний елемент, з яким добре обізнані в Україні. За його словами, він немало часу працював в інституті, який займається моделюванням екологічних подій, катастроф, і, розмовляючи з фаховими спеціалістами, дізнався, що до них ніхто не звертався за консультацією, не долучав до вивчення ситуації.