Луценко заявляє, що не лобіював інтереси підприємства, де працює його дружина

Один з лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію деяких засобів масової інформації про нібито свої корупційні дії на посаді міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі, коментуючи публікацію про те, що начебто він на посаді міністра лобіював інтереси підприємства "Українські новітні телекомунікації", де нібито працює його дружина. За даними ряду ЗМІ, ця фірма мала стати провайдером послуг оператора мобільного зв’язку UMC для всіх працівників органів внутрішніх справ України.

«Це абсолютно фальшива інформація, недостовірна, суб’єктивна, упереджена щодо можливих зловживань ЛУЦЕНКА в Міністерстві внутрішніх справ», - сказав лідер блоку.

Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що не знає назви підприємства, на якому працює його дружина. «Моя дружина працює на підприємстві, назву якого я навіть не точно знаю, бо вона має дві освіти, і має повне право заробляти кошти своїми знаннями», - сказав він.

Він стверджує, що скасував розпорядження МВС, у якому йшлося про перехід органів внутрішніх справ на тарифні плани ТОВ "Українські новітні телекомунікації" для об’єднання їх у єдину корпоративну мережу органів внутрішніх справ.

«Дійсно, був лист МВС, який пропонував підключитися до зв’язку з 25% знижкою, порівняно з існуючими тарифами UMC, до офіційного дистриб’ютора - провайдера UMC, яким є ця фірма. Коли я про це дізнався зі ЗМІ, я викликав до себе свого підлеглого пана НОВІКОВА (згідно з повідомленнями у ЗМІ, вищезгадане розпорядження було підписано на той час заступником міністра внутрішніх справ Олександром НОВІКОВИМ – УНІАН), так, по чоловічому з ним поговорив, і цей лист було скасовано. В принципі, в ньому не було нічого незаконного, і це нормальне явище - купувати дешевше…», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він наголосив, що не має жодного стосунку до телекомунікаційного ринку.

«Але я не хочу, щоб навіть тінь підозри щодо мене або моєї родини лягала на цю історію. І ще - я ніколи не мав відношення до частот, до телекомунікаційного ринку після того, як був автором відповідного закону. Тому розцінюю цю статтю як спробу облити брудом тих, хто думає, що в міністерство ходять виключно для того, щоб отримати зиск», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.