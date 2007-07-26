Мельниченко надасть ”ангелові” Ющенку конфіденційну інформацію

"Я виконуватиму роль санітара, прагнутиму звільнити партійні списки від корупціонерів і кучмістів", - так визначив свою місію в Україні майор Микола Мельниченко. В інтерв`ю газеті "24" колишній охоронець Леоніда Кучми сказав: "Цього тижня я зустрічатимуся з Президентом, хочу надати конфіденційну інформацію панові Ющенку особисто щодо людей, які знаходяться у нього в оточенні. Якщо президент не відреагує, я публічно називатиму факти, щоб люди знали, за кого вони голосують. Тому що народові знову хочуть продати кота в мішку. Я переконаний, що ці парламентські вибори народу України не потрібні".

Відповідаючи на запитання, чи є компрометуючими плівки, на яких фігурує Віктор Ющенко, Мельниченко відповів: "Порівняно з діями Кучми, Віктор Андрійович – ангел, але він там не святий".