НУ-НС вимагає від Януковича сказати прямо, чи буде він виконувати рішення КС

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА відповіді, чи має намір він виконувати рішення Конституційного Суду про відновлення пільг і компенсацій окремим категоріям громадян.

Про це йдеться у заяві блоку «Наша Україна – Народна самооборона», переданій УНІАН прес-службою об’єднаних демократичних сил.

У документі нагадується, що 11 липня 2007 року Конституційний Суд України скасував положення закону про державний бюджет України на 2007 рік, якими на поточний рік зупинялися положення інших законів України про запровадження пільг, компенсацій і соціальних гарантій для населення.

У той же час, 18 липня 2007 року, «за відсутності в Україні прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА, Кабінет Міністрів у своїй заяві відмовився виконувати рішення суду та вживати кроків для повернення громадянам незаконно відібраних у них пільг», - зазначається у заяві.

«Наша Україна – Народна самооборона» заявляє, що відсутність Верховної Ради не дає уряду жодних правових підстав саботувати виконання рішення Конституційного Суду. Члени блоку зазначають, що «не сприймають аргументацію уряду щодо відсутності джерел фінансування соціальних пільг та гарантій».

«Наша Україна – Народна самооборона» звертається до В.ЯНУКОВИЧА з вимогою прокоментувати заяву уряду від 18 липня і дати відповідь українському народу щодо того, чи відмовляється він особисто виконувати рішення Конституційного Суду.

Блок також закликає Кабінет Міністрів негайно, на виконання рішення суду, розпочати підготовку змін до державного бюджету на 2007 рік щодо відновлення усіх соціальних пільг та гарантій громадянам, які будуть ухвалені одразу ж після початку роботи нової Верховної Ради України VI скликання.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, які стосувалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення стосується 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

17 липня Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв офіційну заяву щодо цього рішення КС. Згідно з документом, Кабінет міністрів вважає рішення Конституційного Суду про відновлення пільг і компенсацій для певних категорій громадян «кулуарним рішенням з ознаками політичного і передвиборного замовлення проти чинного уряду». Крім того, уряд вважає за неможливе знайти 70 млрд. грн. для виконання всіх законодавчих норм, відновлених КС.