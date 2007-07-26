Ставнійчук: У судах підтверджено юридичну неповноважність ВР

Заступник керівника Секретаріату Президента, представник Президента в Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що своїми рішеннями щодо обнуління виборчих списків блоків “Наша Україна” та БЮТ Вищій адміністративний суд, Печерський районний суд м. Києва, а також колегія Печерського районного суду юридично підтвердили неправомочність Верховної Ради п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СТАВНІЙЧУК висловила сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

“Верховна Рада з прийняттям змін до закону про вибори народних депутатів практично ввела такий термін як “юридичне підтвердження неповноважності Верховної Ради”. Це ноу-хау від Верховної Ради п’ятого скликання. На жаль, у самому законі не дано тлумачення цього поняття”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Однак, за її словами, якщо аналізувати рішення Конституційного Суду від 17 жовтня 2005 року щодо неповноважності Верховної Ради України, відповідні політико-правові дискусії, які ведуться останнім часом в Україні, то зрозуміло, що йдеться про юридичну можливість або неможливість відтворення конституційної більшості у складі парламенту. “Безперечно, що у цьому контексті є дуже важливим питання обнуління списків блоків “Наша Україна” та БЮТ”, - вважає вона.

На думку М.СТАВНІЙЧУК, суди України поставили крапку у вирішенні питання щодо неможливості заміщення народних депутатів України тими кандидатами у народні депутати, яких “Наша Україна” і БЮТ виключили зі своїх списків за рішенням з’їздів. “Скажімо, у справі за зверненням представника блоку “Наша Україна”, Печерський суд роз’яснив і встановив фактично юридичний факт того, що повноваження 169 народних депутатів України достроково припинені 2 червня 2007 року і, починаючи з 3 червня 2007 року, Верховна Рада нараховує менш ніж 300 народних депутатів. Отже з 3 червня, згідно з рішенням суду, Верховна Рада є неповноважною, і проводила свої засідання у неповноважному складі”, - додала заступник керівника Секретаріату Президента.

Крім того, за її словами, Печерський суд роз’яснив, що у зв’язку з тим, що закон про внесення змін до Закону про вибори народних депутатів України набув чинності з 2 червня, а вводиться в дію з 2 серпня, у Центральної виборчої комісії з моменту набуття чинності закону втрачено право і компетенція розглядати і вирішувати питання про виключення зі списків кандидатів у народні депутати України, які ще не визнані обраними.

М.СТАВНІЙЧУК також нагадала про ухвалу Печерського суду у справі за позовом БЮТ щодо припинення повноважень всіх фракцій у зв’язку з припиненням повноважень парламенту країни. “Судами декілька разів встановлені юридичні факти неповноважності Верховної Ради”, - резюмувала заступник керівника Секретаріату Президента.