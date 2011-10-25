Огризко не вірить, що угода, яку підписав Азаров, буде працювати

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що підписана недавно угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД повноцінно не працюватиме.

"Я не вірю, що це угода про зону вільної торгівлі з СНД колись почне реально працювати. Адже зона вільної торгівлі означає справді вільний обмін товарами, людьми, капіталами тощо. Якщо зона вільної торгівлі розпочинається з виключень і обмежень, то вона не є вільною", - сказав В.ОГРИЗКО в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Він розцінює цей крок як політичний проект, який потрібний керівникам Російської Федерації для того, щоб напередодні певних виборчих кампаній знову проголосити ідею об'єднання пострадянських земель в одну нову велику імперію.

На думку В.ОГРИЗКА, дві угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і з Росією на базі Світової організації торгівлі не створили б проблем.

"Але Росія просто не піде на те, щоб торгувати з рештою країн пострадянського простору на чесній основі", - зазначив екс-глава МЗС.

В.ОГРИЗКО переконаний, що Україна повинна зберігати європейський вектор розвитку, до якого будуть дотичними всі інші, при цьому прагнення до євроінтеграції не перешкоджає країні розвивати відносини з іншими державами.

"Чому, йдучи в Євросоюз, ми не повинні торгувати з Казахстаном? Або чому ми, маючи асоціацію з Євросоюзом, не повинні розвивати відносиниення з Російською Федерацією? Безперечно, повинні. Тільки питання, як, на якій основі? Якщо вона нормальна, цивілізована, загальносвітова – будь ласка. Якщо диктат, якщо примушення, тоді даруйте", - сказав екс-міністр.