Кожній родині – національний прапор

Організаційний комітет погодив попередній план з відзначення 16-ї річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про погодження плану було ухвалено сьогодні на зсіданні оргкомітету.

Планом передбачається, що зранку 24 серпня в Софіївському соборі за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться Молитва за Україну. Взяти участь у молебні буде запрошено представників усіх конфесій.

Після цього В.ЮЩЕНКО виступить на Софійській площі.

Потім на Майдані Незалежності відбудеться церемонія вручення орденів Героям України та паспортів України 16-річним громадянам з усіх регіонів України. У церемонії планується участь Президента та прем’єра.

Після цього відбудеться марш-парад військових оркестрів Збройних сил України та інших військових формувань.

Увечері у Національному заповіднику «Софія Київська» за участю глави держави та прем’єр-міністра буде проведено офіційний прийом.

Увечері на Майдані Незалежності відбудеться концерт для молоді, який завершиться святковим феєрверком.

Як зазначив на засіданні оргкомітету його співголова віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, свято відзначатиметься на належному рівні в усіх обласних центрах України.

«В День Незалежності України ми маємо щиро подати один одному руку. Ми не повинні залишати різні оцінки і погляди нашим дітям і онукам, бо краще за інших повинні усвідомити надзвичайно високу ціну незалежності и української єдності», - сказав він.

У свою чергу, співголова організаційного комітету з відзначення 16-ї річниці Незалежності України, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК зауважив, що автори сценарію святкування планують відзначити річницю під гаслом: «Кожній українській родині – національний прапор».

В інтерв’ю журналістам Д.ТАБАЧНИК зазначив, що “родзинкою” святкування Дня Незалежності цього року буде те, що це свято співпадає з 60-ю річницею відзначення Дня шахтаря, і гірники також планують взяти учать у святкуванні.

Він також повідомив, що остаточний план відзначення 16-ї річниці Незалежності України буде представлено через три дні.