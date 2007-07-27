Шуфрич не хоче на місце Медведчука

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич, який також є першим заступником голови СДПУ(о) не претендуватиме на посаду голови партії та наполягатиме на тому, щоб Віктор Медведчук й надалі очолював партію. Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

Нестор Шуфрич також підтвердив інформацію про те, що в п`ятницю 27.07.07 на з`їзді СДПУ(о) буде розглянуто питання про відставку Віктора Медведчука з посади голови партії. Сам перший заступник голови СДПУ(о) не буде присутній на з`їзді, оскільки зайнятий роботою в якості міністра й знаходиться поза Києвом.