Черновецький заборонив рекламувати Тимошенко?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 25 липня на нараді Головного управління з питань реклами Київської міської держадміністрації заборонив надавати площу для соціальної чи будь-якої іншої реклами Блоку Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Київраді.

“Мотивуючи своє рішення тим, що виборча кампанія ще не почалася, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сам фактично розпочав свою особисту виборчу кампанію в столиці України. Вже зараз ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ застосовує чітко відпрацьовані за час свого управління містом механізми підкупу, адміністративного тиску, корупції, залякування та шантажу як основний інструмент боротьби з політичними опонентами”, - йдеться у заяві.

Фракція БЮТ переконана, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “активно розпочав брудну кампанію по відпрацюванню місця у списку Партії регіонів, щоб заховатися від відповідальності за результати свого господарювання у Києві”.

У заяві також повідомляється, що на сесії Київради 26 липня мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наклав вето на рішення Київради про те, що кошти від реклами у транспорті міста та Метрополітені повинні йти на розвиток Київпастрансу та Метрополітену. “Громаду Києва, фактично, вже позбавили об’єктів комунального майна, комунальних засобів масової інформації, комунального банку, активно роздаються зони відпочинку киян.

Сьогодні, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагається взяти під особистий контроль будь-який вид господарської діяльності, який приносить, хоча б найменший прибуток”, - йдеться у заяві.

Фракція БЮТ заявляє, що не дозволить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ “одноосібно вирішувати, що потрібно і чого повинні хотіти мешканці нашого міста”.

“Блок Юлії Тимошенко - політична сила, яка буде відстоювати рівні можливості для будь-якої політичної сили, щоб доносити інформацію до громади міста Києва. Депутати фракції БЮТ робитиме все, щоб наше місто було взірцем свободи і демократії для всіх міст України”, - заявляє фракція БЮТ.