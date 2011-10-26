У Донецьку відкриється Генконсульство Росії

Генеральне консульство Російської Федерації відкриється в Донецьку в першому півріччі 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, місце під будівництво спроруди консульства в Донецьку поки не визначено.

«Я зустрічався й була розмова і з послом, і з консулом. Ухвалено рішення урядом Росії відкрити в Донецьку Генеральне консульство. За попередніми даними, вони хочуть його відкрити в першому півріччі 2012 року. Коли будуть звернення з приводу місця, ми надамо найбільше сприяння», - додав мер Донецька.