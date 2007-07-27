Спікер кримського парламенту подасть в суд на прокурора АРК

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО має намір звернутися до суду з позовом з приводу висловів прокурора Криму Віктора ШЕМЧУКА про незаконність придбання автомобіля «Mercedes-Benz S500 Long».

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО вже доручив юридичній службі Верховної Ради АРК підготувати позовну заяву до суду про захист честі і гідності «з приводу брехливих заяв пана ШЕМЧУКА».

«Я хочу спростування озвученої інформації і відшкодування моральної шкоди. Якщо суд прийме позитивне рішення по даному позову, гроші будуть направлені на придбання медичного устаткування і необхідного інвентаря для дитячих закладів Криму”, – підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, за словами А.ГОРЄВОЇ, кримський спікер назвав висловлення прокурора АРК про придбання «Мерседеса» «блефом чистої води і політичним замовленням».

За інформацією прес-секретаря, А.ГРИЦЕНКО розцінює прес-конференцію прокурора АРК Віктора ШЕМЧУКА (що відбулася в Сімферополі 26 липня – УНІАН), як таку, що «має безпосереднє відношення до так званої «Народної самооборони», як початок кампанії з дискредитації кримської влади під час виборчого процесу, котрий розпочався в Україні. «Коли прокурори йдуть у політику, їм нічого іншого не залишається, як виконувати політичні замовлення, використовуючи своє службове становище», – прокоментував голова кримського парламенту заяву прокурора про нібито незаконне придбання для Верховної Ради АРК автомобіля «Mercedes-Benz S500 Long».

А.ГРИЦЕНКО ще раз повторив, що сума на придбання нової машини для Верховної Ради АРК була передбачена в бюджеті Криму ще в грудні 2006 року.

«Більше того, були проведені всі необхідні тендерні процедури. Але, разом з тим, і я це підкреслюю, «Mercedes-Benz S500 Long» за рахунок бюджетних коштів не купувався – ні копійки з республіканської казни на придбання нового автомобіля не витрачено», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, «все, про що каже ШЕМЧУК – це блеф». «Заявляючи про якусь приховану схему використання бюджетних коштів, громадянин ШЕМЧУК просто вводить в оману громадськість Автономної Республіки Крим і нагнітає ситуацію перед виборами. Тим часом, подібні вислови свідчать про некомпетентність працівників, які проводили перевірку і непрофесіоналізм самого прокурора в оцінці подій, які він береться коментувати», – сказав А. ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 26 липня заступник генерального прокурора України – прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК заявив, що придбання для голови Верховної Ради Криму А.ГРИЦЕНКА автомобіля представницького класу Mercedes-Benz за більш ніж 1,2 млн. грн. незаконне і суперечить постанові Кабінету міністрів України, яким встановлені граничні ціни на придбання товарів для чиновників.

Він також додав, що «сьогодні в суді буде розглянутий позов до ВР АРК щодо придбання "Мерседеса" для кримського спікера».

***У статті "Заради автомобіля для спікера парламент Криму програв суд?", опублікованого в "Дзеркалі тижня" (№27) сказано, що "Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО користується новеньким автомобілем представницького класу вартістю понад мільйон гривень". "ЗТ" має в своєму розпорядженні копію позову, поданого 4 липня ВАТ "Таврія-Авто" до Господарського суду АРК. З нього випливає, що за договором від 17 травня цього року "Таврія-Авто" надало управлінню справами Верховної Ради АРК автомобіль представницького класу Mercedes-Benz S 500 Long. Проте в термін - 15 банківських днів – покупка сплачена не була.