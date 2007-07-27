Медведчук пояснив, чому він йде з поста голови СДПУ(о)

Віктор МЕДВЕДЧУК пояснив свою позицію щодо відставки з поста голови СДПУ(о).

Як повідомили УНІАН у прес-службі СДПУ(о), в сьогоднішній заяві В.МЕДВЕДЧУКА, зокрема, сказано: «Про свою відставку з поста голови СДПУ(о) у разі поразки партії на виборах, як ви пам`ятаєте, я заявив ще в 2005-му. За підсумками виборів 2006 року я підтвердив це своє рішення, зокрема написавши заяву про свою відставку. Я і зараз глибоко переконаний, що лідер партії, що зазнала поразки на парламентських виборах, зобов`язаний поступитися дорогою іншим. У демократичному суспільстві, як ви знаєте, це є нормальною практикою».

За словами В.МЕДВЕДЧУКА, його рішення залишити посаду голови СДПУ(о) має і цілком об`єктивні причини. «Поразка партії на виборах, після того, як ми впродовж восьми років були парламентською партією, свідчить про серйозну внутрішньопартійну кризу, відповідальність за який я, як голова партії, цілком відношу на свій рахунок. Разом з тим, я переконаний, що в партії є перспективні, молоді і здорові сили, здатні трансформувати її, створити нову боєздатну команду і не тільки повернути втрачені позиції, а й досягти нових політичних вершин. Я вірю, що ідеї демократичного соціалізму ще будуть запитані в Україні. Я був і залишаюся переконаним соціал-демократом і, безперечно, ще зможу бути корисним партії, якій присвятив стільки років свого життя», - зазначає В.МЕДВЕДЧУК.

Він додав, що «за ситуації, коли в країні процвітає правовий нігілізм з боку тих, хто зобов`язаний стояти на варті Конституції і законності, коли реально існує загроза демократії, а суспільство неухильно штовхають у бік диктатури», не збирається «бути осторонь політичних процесів в Україні».

В.МЕДВЕДЧУК упевнений, що «в цю складну для України годину» його знання, професійний і політичний досвід, віра у верховенство права і в принципи демократії ще послужать на благо країни.

Сьогодні в Києві проходить XXI з`їзд СДПУ(о), який має розглянути заяву В.МЕДВЕДЧУКА про його відставку з посади голови партії.