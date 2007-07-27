У Томенка склалося враження, що розпочалися вибори Президента

Розміщення зовнішньої соціальної реклами з зображенням глави держави наштовхує на думку, що в Україні розпочалися дострокові вибори не до ВР, а Президента.

Про це сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді заявив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи масову появу в Україні зовнішньої реклами з зображенням Президента та його соціальними ініціативами.

“Коли я на Закарпатті побачив таку зовнішню рекламу, то у мене склалося враження, що розпочалися дострокові президентські вибори”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, вочевидь дискусія щодо соціальності реклами за участю глави держави, яка була розміщена на телеекранах, не принесла бажаного результату. Він нагадав, що згідно з законом про рекламу, соціальною не може вважатися реклама за участю державних чиновників. Крім того, наголосив М.ТОМЕНКО, виникає питання хто фінансує розміщення цієї реклами – державний бюджет чи політична сила, яку представляє Віктор ЮЩЕНКО. Він зазначив, що за інформацією, яка є в БЮТ, на Закарпатті цю рекламу було розміщено за відповідними листом Секретаріату Президента.

За словами М.ТОМЕНКА, згідно з законодавством, під час виборчої кампанії усі політичні сили повинні мати рівні умови щодо проведення передвиборчої агітації. При цьому, наголосив, він, поява такої зовнішньої реклами наштовхує на думку, що політична сила, яку презентує Президент має намір активно скористатися адміністративним ресурсом.